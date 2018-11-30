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В Латвии почтили память жертв трагедии 1941 года
30 ноября 2018, 22:36 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Сегодня сотни латвийцев помянули убитых 75 лет назад в Румбульском лесу евреев. Около 300 человек собрались у памятника Свободы, чтобы почтить память невинно убиенных.
Немного истории
В тихом сосновом лесу на окраине Риги 75 лет назад звучали выстрелы. С утра и до вечера. Здесь, в Румбульском лесу, оборвались жизни 25 тысяч человек – обитателей Рижского гетто.
Трагедия латвийского еврейства – расстрелы в Румбуле. Здесь зверствовала айнзацгруппа «А». Нацистам помогали местные коллаборационисты из команды Виктора Арайса. Они совершали жуткие преступления. От рук команды Арайса в общей сложности погибло 25000 евреев, причем сам он не гнушался убийством маленьких детей. Казнями руководил обергруппенфюрер СС, генерал полиции Фридрих Еккельн. 29 ноября 1941 года команда Арайса пригнала евреев из Рижского гетто на окраину города. Ночью их расстреляли. Через день рижская газета «Родина» опубликовала статью журналиста Яниса Мартинсонса, призывающую расправляться с евреями. «И для нас, латышей, пришел этот миг», - восторженно писал журналист.
30 ноября 2018 год.
ИНАРА МУРНИЕЦЕ, спикер Сейма: «Здесь мы поминаем людей, убитых только из-за национальности, во имя звериной идеологии. Они были невиновны. Мы собрались, чтобы вспомнить самое крупное преступление в Латвии».
РАЙМОНД ВЕЙОНИС, президент Латвии: «К сожалению, в этом преступлении участвовали и подразделения местной вспомогательной полиции. Долгое время об этих событиях молчали, скрывали от широкой общественности. Во времена советской «оккупации» активистам еврейской общины удалось установить здесь камень с надписью – памятник жертвам фашизма».
Сегодня возле памятника Свободы, в Риге, стоят люди…Они зажигают свечи – в память о жертвах Холокоста в Латвии. Девизом мероприятия стали слова: «МЫ ПОМНИМ. НАМ БОЛЬНО».
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