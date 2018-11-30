Почётный адвокат России: К делу об обрезании нужно привлечь органы опеки

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар поддержала инициативу Дианы Гурцкая и сказала, что к делу следует привлечь также и органы опеки.

По мнению эксперта, это не соответствует конституции, праву человека на здоровье, пишет НСН.

«К ответственности будут привлечены и врачи, и родители. Руководство самой клиники вряд ли будет привлечено, если только руководитель не совершал этой операции», — заключила Айвар.