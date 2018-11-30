Минкультуры подтвердило факт выплаты сотрудникам РОСИЗО многомиллионных премий

В музейно-выставочном центре РОСИЗО произошел скандал с премиями, которые были выплачены руководящим сотрудникам по единоличному решению и.о. главы учреждения Веры Лагутенко. Общая сумма составила более 15 миллионов рублей.

О премиях в РОСИЗО сообщила радиостанция «Говорит Москва». Комиссия Минкульта подтвердила эту информацию. Премия была перечислена нескольким сотрудникам РОСИЗО, при этом, и.о. директора учреждения Вера Лагутенкова без согласования с учредителем начислила себе премию за ноябрь в размере 3,5 миллионов рублей. Директор департамента музеев Минкультуры России Владислав Кононов отметил, что ведомство «глубоко возмущено и считает подобные действия недопустимыми».

«Особый драматизм ситуации заключается в том, что на 6 декабря была назначена защита исполняющей обязанности директора концепции развития РОСИЗО в Минкультуры России. Полагаю, что, исходя из таких действий, из-за потери доверия, ни о какой защите концепции не может быть и речи», - заявил глава департамента.