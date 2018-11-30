Движение транспорта на трассе Ростов - Ставрополь закрыто

В Ставропольском крае из-за непогоды временно закрыт участок трассы «Ростов-на-Дону - Ставрополь». Ограничение действует от села Донского до Пелагиадского круга, сообщают в ГИБДД.

На проезжей части снежные перемёты, сильный боковой ветер. Синоптики тем временем не обещают улучшения погоды – такой она останется ещё на несколько часов.

На самых сложных участках автодорог развернута работа временных пунктов обогрева. Госавтоинспекция Ставропольского края просит воздержаться от поездок на личном транспорте. Уточняйте информацию о закрытии трасс.