Эксперт поддержал Диану Гурцкую в борьбе с женским обрезанием

Председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, певица Диана Гурцкая призвала отозвать лицензию у одной из московских клиник, которая предлагает услуги женского обрезания для девочек в возрасте от 5 до 12 лет.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов, профессор, бывший главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения РФ Владимир Серов поддержал инициативу Гурцкой. Об этом сообщает НСН.

«Это калечащая операция, она запрещена во всех цивилизованных странах. Поэтому, это, конечно же, безобразие. Это полная бесконтрольность, которая у нас процветает. Если такое объявление есть, надо эту клинику закрывать. Эта операция не ведёт к резкому ухудшению здоровья, но от этого вся жизнь женщины в будущем нарушается», — отметил он.