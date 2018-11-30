Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей недели серьезное ДТП под Тверью, подготовка к Национальной программе развития Дальнего Востока, коррупция в Курганской области и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Серьезное ДТП под Тверью. Участниками аварии стали мусоровоз и легковая машина. Легковушка выехала на встречную полосу, где и врезалась в грузовик. После столкновения он опрокинулся, а у легковушки разбита вся передняя часть, сообщает Афанасий-бизнес.

Начало подготовки к Национальной программе развития Дальнего Востока. На Совете округа, который состоялся во Владивостоке, обсудили подготовку к реализации проекта. Об этом передает Полуостров Камчатка. Так, Владимир Путин поставил задачу разработать программу развития Дальнего Востока до 2025 года.

Топ-менеджеры «Красного Яра» получили по 4,5 года за хищение полумиллиарда рублей. Топ-менеджеры обманули директора и с апреля 2014 по январь 2015 г. украли у предприятия более 500 млн рублей. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кировской области муж чуть не зарубил жену топором. Как сообщает Новый вариант с ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кировской области, из-за ссоры муж взял топор и несколько раз ударил жену по голове. Мать нашел ее сын, после чего вызвал врачей.

На Куршской косе автомобиль сбил косулю. Косуле была оказана медицинская помощь. В ветеринарной клинике обработали рану и сделали перевязку. Об этом пишет НИА Калининград.

Экс-заместитель губернатора Курганской области арестован по делу о коррупции. Как передает Vestiural с ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону, он через посредника получил более трех миллионов рублей в качестве части взятки на общую сумму более 26 миллионов рублей.

В Самаре отметили День морской пехоты России. В празднике приняли участие ветераны Вооруженных сил РФ и морской пехоты, представители региона, юнармейцы и жители города, сообщает SamaraToday.

У жителя Будённовска изъяли более килограмма запрещенных веществ. Как пишет Ставропольский Репортер, в результате обыска места жительства мужчины, оперативники обнаружили более одного килограмма марихуаны и гашишное масло. Также сотрудники полиции изъяли предметы, используемые для изготовления и употребления запрещённых веществ.