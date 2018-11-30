В Крыму в больнице раздают листы с рекомендациями по распознаванию террористов

В больнице города Старый Крым распространили информационные листы с рекомендациями по распознаванию людей, готовящих теракты. Судя по описаниям признаков, террористом может быть лишь мусульманин, пишут «Аргументы недели-Крым».

Фотографии соответствующих методичек сотрудники медучреждения предоставили «Новой газете».

Так, например, мужчина террорист-смертник, считает составитель информационного листа, использует белый цвет в одежде, «который в соответствии с мусульманскими традициями свидетельствует о том, что человек идет на «Самопожертвование», а также может носить шорты и другую одежду «европейской моды», «несмотря на то, что в исламе такой стиль одежды не принят». А женщина, согласно методичке, носит «традиционный платок».

Рекомендации, по словам одного из сотрудников, находятся в каждом отделении клиники.







