Академика Жореса Алферова экстренно госпитализировали в Москве

Самочувствие 88-летнего нобелевского лауреата Жореса Алферова, который сегодня был госпитализирован в одну из московских клиник прямо с совещания, улучшилось. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы РАН.

Ранее прошла информация, что у Жореса Алферова инсульт, но диагноз не подтвердился. Академик госпитализирован с гипертоническим кризом. Алферов находится в одной из клиник ЦКБ.