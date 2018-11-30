Заслуженный учитель: Нужно заниматься вопросами образования, а не цветом волос

В Новосибирске 12-летнюю школьницу выгнали из школы, потому что она пришла с голубым цветом волос. Об этом пишет местное издание "Курьер".

Так, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург считает, что школам пора заняться вопросами образования, а не цветными волосами. Об этом передает НСН.

«Нестандартный цвет волос никакому учебному процессу не мешает. Попытка обратить на себя внимание и выглядеть прикольно, как они говорят, это нормальное и довольно частое явление среди как девочек, так и мальчиков. Думать надо о сущностных, содержательных вопросах обучения и воспитания детей, а не устраивать конфликты на ровном месте. Это наша традиционная, к сожалению, манера, начинать воевать с какими-то внешними проявлениями», — отметил специалист.