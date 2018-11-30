Опубликовано видео, как в районе Кремля проходят масштабные учения ФСО

Федеральная служба охраны снова проводит масштабные учения в центре Москвы. Кинологи с собаками отрабатывают поиск и обезвреживание взрывных устройств,А в небе над Кремлем летают вертолеты.

Сегодня утром из-за учений ФСО ограничили движение по Боровицкой, с 16 часов до 20 часов также будет ограничен проход в Александровский сад и на Красную площадь.

Учения проводятся в тесном взаимодействии с силами обеспечения безопасности и другими государственными органами.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о двух военных вертолётах, поднявшихся в воздух с территории Кремля и пролетевших над центром Москвы, при этом к одному на тросе был привязан груз, напоминающий платформу с людьми. позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об учениях ФСО