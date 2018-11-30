Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра

Инцидент произошел в Одесском аэропорту. И артист Большого театра Андрей Меркурьев летел в этот город, чтобы посмотреть собственную постановку. В 2014 году Одесский театр оперы и балета поставил его спектакль «Крик».

«Я должен был проходить паспортный контроль, мне сказали подождать», — рассказал Андрей Меркурьев, комментируя недоразумение: «Минут через 5-10 мен сказали, что отказали».

Отказ пустить на территорию Украины пограничники объяснили военным положением. Сейчас в этой стране действует усиленный режим. Туда запрещен въезд мужчинам от 16 до 60 лет.

Вместе с солистом Большого театра на Украину не пустили еще троих мужчин. Все они отправились обратным рейсом в Россию.