Из-за военного положения Киев не пустил на Украину солиста Большого театра
30 ноября 2018, 16:55 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Инцидент произошел в Одесском аэропорту. И артист Большого театра Андрей Меркурьев летел в этот город, чтобы посмотреть собственную постановку. В 2014 году Одесский театр оперы и балета поставил его спектакль «Крик».
«Я должен был проходить паспортный контроль, мне сказали подождать», — рассказал Андрей Меркурьев, комментируя недоразумение: «Минут через 5-10 мен сказали, что отказали».
Отказ пустить на территорию Украины пограничники объяснили военным положением. Сейчас в этой стране действует усиленный режим. Туда запрещен въезд мужчинам от 16 до 60 лет.
Вместе с солистом Большого театра на Украину не пустили еще троих мужчин. Все они отправились обратным рейсом в Россию.