Эксперт: В браке с Тарантино интимные отношения - не главное

Американский режиссёр Квентин Тарантино женился на 35-летней израильской певице Даниэлле Пик, сообщает Life. Как известно, они вместе уже долгие годы.

Врач-сексолог, кандидат медицинских наук Александр Полеев посчитал нормальной их разницу в возрасте, передает НСН.

«Насчёт удивить в постели, конечно, в 55 лет уже никого не удивишь, это не 17. А вот хорошо функционировать, человек в этом возрасте может. Если он не злоупотреблял алкоголем, наркотиками, заботился о своём здоровье. Я, к сожалению, не знаю — в Голливуде люди ведут разный образ жизни. Но, в общем, в киношной среде браки с такой разницей в возрасте — совершенно обычное дело. 20 лет это ещё и небольшая разница, у нас некоторые актёры в 80 лет женятся на 24-летних девушках. Но они только кофе вместе пьют в постели», — заметил сексолог.