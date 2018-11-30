Массовые посадки в Минске. Лукашенко разбирается с квартирными коррупционерами

На недавнем республиканском семинар-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси президент страны Александр Лукашенко эмоционально сообщил о поголовном задержании чиновников минского горисполкома, подозреваемых в махинациях с жилым фондом.



По словам президента, руководитель одной из строительных компаний возвёл для города жильё по 600-650 долларов за квадратный метр, с рентабельностью 5%. Но вместо того, чтобы поселить туда многодетные семьи или других нуждающихся, или продать жильё по коммерческой цене и пополнить бюджет города, пришли "двое курносых и скупили сразу 64 квартиры, которые на следующий день перепродали по рыночной цене". Всех причастных к этой афере по приказу президента заковали в наручники и посадили в следственный изолятор.



Лукашенко в очередной раз послал message своим чиновникам: "За коррупцию никаких поблажек не будет, будем только добавлять срок. Получил 20 лет и 10 лет добавим. Думайте. Лучше быть бедным на свободе, чем богатым в тюрьме".



Осенью 2019 года в Белоруссии могут пройти очередные президентские выборы, и заданная публичная тональность в отношении коррупции будет только нарастать к заветной дате.



