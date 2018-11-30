Стали известны подробности обыска у настоятеля Киево-Печерской Лавры

То, что это не простые следственные мероприятия, говорит масштаб следственных действий. Для обыска жилища митрополита Павла, настоятеля Киево-Печерской лавры, СБУ направило целый десант оперативных сотрудников. Сразу три автобуса сбушников прибыло в село Вороньки Бориспольского района Киевской области. Там находится подсобное хозяйство Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Официальный сайт украинских спецслужб сообщает, что дело начать в рамках уголовного производства по делу. Его возбудили по части второй 161 украинского уголовного кодекса. Митрополита обвиняют в межнациональной розни.

Комментируя эти обвинения, «наместник и братия Лавры» лавры обратились к пастве с просьбой «усилить молитвы за наместника и братию Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которые ежедневно возносят свои молитвы о мире в Украине, о украинской власти и украинском войске, и чтобы Господь не допустил начала религиозного противостояния».