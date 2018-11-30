Игорь Тальков задержан за вождение в нетрезвом виде?

Сотрудники Госавтоинспекции остановили в Москве автомобиль, за рулем которого сидел сын Игоря Талькова. По утверждениям некоторых СМИ, музыкант при этом находился в нетрезвом состоянии.

Игорь Тальков-младший управлял автомобилем Jeep Grand Cherokee, сообщил журналистам источник в правоохранительных органах. Отмечается, что 37-летний мужчина отказался от медицинского освидетельствования.

Сам музыкант отрицает, что находился в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, он принципиально отказался от анализа крови, а все его знакомые могут подтвердить, что с 2014 года он не пьет.

"Тем, кто будет осуждать тех, кто меня поддерживает, сразу хочу сказать: Клянусь, что ехал трезвый. У меня неформальная внешность, я не нравлюсь полиции всю жизнь", - написал Тальков в комментарии под видеообращением.



