Как стало из, документом, размещенным на сайте кабмина, отменяется обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности.

«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - отметил председатель общественного объединения «Движение автомобилистовРоссии» Виктор Похмелкин. Об этом пишет НСН.

