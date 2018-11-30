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Эксперт объяснил значение знака "шипы" на автомобиле
30 ноября 2018, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]
Как стало из, документом, размещенным на сайте кабмина, отменяется обязанность водителей устанавливать знак «Шипы» на автомобили в связи с потерей его актуальности.
«Всё, что было с этим знаком, - это форменное безобразие, афера, граничащая с преступлением. На введении этого знака, как обязательного, определённые люди нажились, речь идёт о колоссальных деньгах, потому что десятки миллионов автомобилистов его приобретали, а мы уже тогда говорили, что никакого значения для безопасности движения этот знак не имеет. Через год с лишним с нами якобы согласились. Мы будем настаивать на проведении расследования, кто и как этот знак лоббировал и кто на этом нажился», - отметил председатель общественного объединения «Движение автомобилистовРоссии» Виктор Похмелкин. Об этом пишет НСН.
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