Артист балета Полунин, получивший гражданство РФ, показал все свои наколки

Артист балета Сергей Полунин, получивший гражданство Российской Федерации, показал все свои наколки.

Уроженец Херсона танцор Сергей Полунин опубликовал в Инстаграм копию странички своего паспорта.

"Объединяя мир": украинский артист балета стал гражданином России

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)29 Ноя 2018 в 5:14 PST

Есть у танцора в соцсети и фото с татуировкой на груди российского лидера Владимира Путина."Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", - подписал снимок артист.

Полунин в последнее время часто утверждал, что любит Россию и счастлив стать её гражданином. Он также осудил революции на Украине и в Грузии, сделал татуировку с изображением Путина на своей груди. Но артист почему-то не собирается удалять старые тату, которые свидетельствуют о его ненависти к России, замечает "МК".

На кисти правой руки Полунина когда-то был герб РФ, но артист его удалил, по его словам, "до присоединения Крыма к России", так как "чувствовал", что "это произойдет". Но украинский трезубец на кисти левой руки оставил. А на животе танцора - большой коловрат на животе, который похож на свастику и символизирует солнце.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)3 Фев 2017 в 6:59 PST

Полунин ранее заявлял, что на левом боку у него есть изображение волка Ичкерии, которая существовала в конце 90-х на территории Чечни и вела войну с федеральной властью.