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Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?

30 ноября 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?

04 декабря 2018 в 16:30 состоится важнейшее событие в сфере финансов и инвестиций в Краснодаре - финансовая конференция «Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?».

На фондовых рынках произошел перелом, и число индивидуальных инвесторов продолжает неуклонно расти. Как стать наиболее успешным среди них и правильно выбрать инвестиционные инструменты с оптимальными характеристиками? В каких случаях можно самостоятельно выбрать инвестиционную стратегию, а когда лучше довериться профессионалам?

Оцените текущую ситуацию на финансовых рынках вместе с известными аналитиками, узнайте прогнозы событий на валютном рынке и рекомендации для частных инвесторов.

Вы получите максимум полезной и актуальной информации для грамотной оценки и планирования ваших финансовых возможностей всего за 3 часа, а также возможность задать интересующий именно Вас вопрос и из первых уст получить информацию, которая поможет оперативно принять верные решения.

Спикеры:

Впервые в Краснодаре выступит Евгений Надоршин - экс-советник министра экономразвития РФ, главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал», старший преподаватель Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», эксперт бизнес-школы «СКОЛКОВО», колумнист и эксперт ведущих российских финансовых СМИ. Простым и доступным языком расскажет о текущей экономической ситуации в стране, о состоянии мировых фондовых рынков, как всё это влияет на жизнь обычных граждан и как нам на этом зарабатывать.

Антон Шабанов (спикер) - эксперт по фондовым рынкам и управлению личными финансами. Эксперт в ключевых российских СМИ (Первый канал, РЕН ТВ, ТВЦ, РБК, Коммерсантъ, радио Бизнес FM и т.д. Автор многочисленных статей, семинаров и обучающих курсов о грамотном и эффективном планировании личных финансов.

Владислав Варшавский (спикер, модератор) – кандидат экономических наук, эксперт в области финансового, инвестиционного и управленческого консалтинга, знающий всё и даже больше об инвестициях и ведении бизнеса в Краснодарском крае, собственник Консалтинговой группы «ЮИКЦ».

Организатор: БКС Премьер

Организационный партнер: консалтинговая группа ЮИКЦ

При поддержке Фонда развития Краснодарского края

Краснодар, Гимназическая, 65
БЦ «Централь», конференц-зал

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ХС

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Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать?

Куда идёт мировой капитал и как на этом заработать? 14:52

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