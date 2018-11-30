Сергей Леонидов, Сравни.ру: как сэкономить на автостраховках в новом году

В 2019 году начнут действовать новые правила, из-за которых подорожает ОСАГО. Генеральный директор финансового агрегатора Сравни.ру Сергей Леонидов рассказал, что именно измениться и как быть автовладельцам.

Какие изменения на страховом рынке нас ждут?

В 2019 году должно произойти важное изменение в расчете

стоимости ОСАГО. Уже в начале года базовый тариф, исходя из которого рассчитывается цена полиса, должен быть расширен на 20%. Это означает, что у страховых появится возможность повышать цены для тех водителей, кто часто попадает в аварии, и снижать для тех, кто водит аккуратно. Но эксперты опасаются, что страховщики поднимут цены для большинства водителей.

Впрочем, есть и хорошие новости. Сейчас появилась возможность покупать ОСАГО онлайн. Больше не нужно бегать по офисам страховых компаний и долго заполнять там документы. Можно просто сесть дома за компьютер и оформить страховку в несколько кликов. Более того, теперь и агенты не привязаны к одной компании. Например, у нас на сайте любой агент может открыть себе личный кабинет и оформлять своим клиентам полисы разных страховых. Все это привело к росту конкуренции среди компаний. И компании потихоньку начинают бороться за хороших клиентов. Я думаю, в 2019 году мы все-таки увидим скидки и бонусы для водителей с хорошей репутацией.От чего вообще зависит цена на ОСАГО?

Сейчас на стоимость полиса влияет несколько факторов: стаж, возраст, количество аварий (так называемый коэффициент бонус-малус или КБМ), мощность двигателя и регион, в котором зарегистрирован автомобиль.

Как простому автовладельцу сэкономить на страховке?

Есть несколько ухищрений. Во-первых, всегда сравнивайте стоимость страховки в разных страховых компаниях. У каждой компании свои критерии для разных автомобилей и регионов. В одной страховой KIA может считаться машиной, часто попадающей в аварии, а в другой - нет. В одном регионе убыточность может быть высокой, в другой низкой. Первая страховая выставит самую высокую из возможных цен, а вторая - самую низкую. Разница в стоимости может быть в десятки процентов.

Во-вторых, проверьте свой коэффициент бонус-малус.

В интернете есть несколько сервисов, позволяющих это сделать в режиме реального времени, в том числе и у нас на сайте. Часто бывает так, что в базу данных попадает неверная информация о водителе, ему назначают неправильный коэффициент и стоимость страховки повышается. Если у вас неправильный коэффициент, то нужно обратится в Российский союз автостраховщиков, чтобы в базу данных внесли изменения.