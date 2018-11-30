Шнуров посвятил стихи запрету российским мужчинам посещать Украину
30 ноября 2018, 14:19 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, очевидно, следит за политической ситуацией и оперативно сочинил стихотворение, посвященное запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
По прогонозу музыканта, к 2100 году Россия и Украина помирятся. Ему будет за 60, и он приедет в Киев.
"...Это будет не в эту, не в среду,
На границе замочки висят.
Я к вам как-нибудь точно приеду,
Когда будет мне за шестьдесят", — написал Шнуров.
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