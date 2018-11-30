Шнуров посвятил стихи запрету российским мужчинам посещать Украину

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, очевидно, следит за политической ситуацией и оперативно сочинил стихотворение, посвященное запрету въезда на Украину российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

Захарова: кульбиты на Украине — полная дисфункция государственного устройства

По прогонозу музыканта, к 2100 году Россия и Украина помирятся. Ему будет за 60, и он приедет в Киев.

"...Это будет не в эту, не в среду,

На границе замочки висят.

Я к вам как-нибудь точно приеду,

Когда будет мне за шестьдесят", — написал Шнуров.