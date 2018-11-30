Задержанным в России украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч

Задержанным у Керченского пролива украинским морякам командование выписало премию в 50 тысяч гривен. Соответствующий приказ уже подписал министр обороны Украины Степан ПОЛТОРАК, пишут «Аргументы недели-Крым».

Такое поручение исходило от президента страны, пишет в своем Twitter ПОЛТОРАК. Материальную помощь, согласно документу, выделят каждому военнослужащему, который выполнял задание в районе канала и был незаконно пленен российскими спецслужбами, заявил министр.

Напомним, 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России. Корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям РФ остановиться, поэтому были задержаны. В процессе пограничники применили оружие, трое украинских моряков были ранены. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал на сутки был закрыт для прохода гражданских судов.

В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.

В Украине введено военное положение на территории 10 приграничных областей страны с 28 ноября по 27 декабря.

Во вторник, 27 ноября, Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских моряков с задержанных кораблей. Еще троих отправил под стражу на такой же срок Керченский городской суд. Оставшихся девятерых уже 28 ноября на все те же два месяца задержали вновь по решению Киевского райсуда.