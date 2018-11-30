Как научно-популярные каналы завоевывают аудиторию Telegram

Наш корреспондент поговорил с создателями научно-популярного telegram-канала ДОКИНЗ





Коллеги, что значит ДОКИНЗ?

Докинз - это фамилия британского популяризатора науки, эволюциониста и самого известного атеиста на планете. Этот человек, который является символом здравомыслия и просвещения и вдохновил нас на создание одного из самых популярных на сегодня Телеграм каналов

Каналов подобной тематики в телеграме достаточно, а чем вы отличаетесь?

Мы научно-популярное развлекательное издание хотим, чтобы у человека была возможность выстраивать свою образовательную траекторию, основанную на потребностях, любопытстве и желании узнать что-то новое. Мы создаем среду, где каждый может научить и научиться, и место, где думать можно и нужно.

Сейчас ДОКИНЗ помогает создавать онлайн-сообщества вокруг вдохновляющих идей, а талантам позволяет находить возможности для самореализации — тем самым развивая экономику знаний.

По вашим прогнозам сколько еще просуществует телеграм?

В 2016 году советник президента России по интернету Герман Клименко дал прогноз о том, что мессенджер Telegram просуществует не более двух лет, но спустя два года мы наблюдаем стремительный рост. В 2018 году количество активных пользователей мессенджера Telegram достигла отметки в 200 миллионов человек. Если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире.

Вы зарабатываете достаточно, чтобы содержать редакцию?

На то, сколько в среднем получают сотрудники, оказывает влияние квалификация и специфика работы, этот вопрос интересует почти каждого журналиста. Редакция никогда не имела строгих окладов, зарплата выплачивается по результатам работы, но учитывая тот факт, что количество подписчиков в паблике и Телеграм канале растет в геометрической прогрессии мы в ближайшее время планируем расширять штат.

Кто они - сотрудники вашей редакции? Это бывшие журналисты?

Когда мы только начинали свою деятельность для сокращения расходов прибегали к аутсорсингу, поручая основные виды работ удаленным исполнителям, но сегодня у нас на постоянной основе работают авторы, научный редактор, переводчик, дизайнер и конечно же редакцией руководит главный редактор.