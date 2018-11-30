Американские пилоты отказываются летать на Boeing 737 MAX

Американские пилоты отказываются летать на пассажирских самолетах Boeing 737 MAX без специальной проверки. Профсоюз авиакомпании American Airlines, защищая интересны летчиков, рассказал, что пилоты обеспокоены инцидентом с Boeing 737 MAX, потерпевшим крушение в Индонезии. Компания Boeing предупредит авиакомпании об опасности новых самолетов 737 Max

Пилоты потребовали проверки всех систем на самолетах такого типа, - сообщает "Свободная пресса". Пилоты, а в American Airlines их работает 15 тысяч, настаивают на полномасштабном расследовании инцидента с авиакатастрофой Boeing 737 MAX в Джакарте и тщательных проверках. Самолетов такого типа уже сотни, несколько стран мира заказали в общей сложности постройки 4,5 тысяч таких воздушных судов.

На борту пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air, который вылетел из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг и упал в море недалеко от побережья острова Ява, находилось 189 человек. Все погибли. Авиакатастрофа произошла в конце октября.