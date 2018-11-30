Сбербанк за последние два дня подвергся серии мощных хакерских атак

Сбербанк за последние два дня подвергся серии мощнейших хакерских атак. Заместитель председателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова рассказал, что 28 и 29 ноября ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз.

Общая продолжительность этих DDoS-атак составила не менее 1,5 часов. "Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии спутника и сокрытия адресов отправителя", - цитирует ТАСС банкира.

Кузнецов отметил, что в Сбербанке службы безопасности предполагают, что атаки могли быть совершены из-за границы.

Зампредпавительства Сбербанка подчеркнул, что увеличение DDoS-атак вызывает беспокойство и опасения.