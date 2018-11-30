Большой шаг к развитию органического земледелия

Третьего декабря будет отмечаться Международный день борьбы с пестицидами. В его преддверии председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий БУРЛАЧКО дал комментарий о принятых для регулирования этой сферы законотворческих документах:

- Сегодня человечество не может отказаться от применения пестицидов и иных химикатов в сельском хозяйстве. Но год от года все громче звучат голоса экспертов, призывающих к ограничению их использования. Все больше и больше людей ориентируется на идеалы здорового образа жизни. Как следствие, в мире растет спрос на органику, у людей есть потребность в «био» и «эко»-продукции.

Для нашего края вопрос экологической чистоты тоже очень важен. С 2004 года у нас действует краевой закон, обязывающий собственников, владельцев и пользователей земли не реже одного раза в три года проводить на орошаемых участках их полноценное обследование. В 2013 году был принят закон «О производстве органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском крае». Кубань стала первым субъектом Российской Федерации, где эту тему подняли на законодательный уровень.

Однако до недавнего времени краевой документ реализовывался не в полном объеме – не было федерального закона. Теперь эти ограничители сняты.

В августе Президент Российской Федерации подписал закон «Об органической продукции и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он устанавливает систему требований к производству такой продукции, вводит систему ее сертификации и маркировки, предусматривает создание Единого государственного реестра производителей органической продукции.

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2020 года. У нас есть год на подготовку. За это время кубанским аграриям предстоит изучить нормы Федерального закона, специфику их применения, сопоставить это со своими возможностями. А депутатам ЗСК – продолжить работу над нормативной базой, регулирующей развитие органического земледелия и оборот экологически чистой продукции.

Принятие этого закона – большой шаг, открывающий новые перспективы для краевого АПК. Ведь у Кубани есть все, чтобы занять лидирующие позиции в органике.