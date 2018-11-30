Родина недружелюбно принимает соотечественников, вынужденных переселяться

Президент уже не в первый раз упрощает процедуру выдачи российского гражданства нашим соотечественникам, переселяющимся в Россию из стран ближнего и дальнего зарубежья. Но эта процедура, наоборот, только усложняется, принося страдания и разочарование тем, кто приехал на свою новую Родину.



В газете "Московский комсомолец" опубликовано откровенное письмо политических беженцев из Украины Светланы Пикты, которая вместе с мужем и пятерыми детьми бежала из Киева после занесения их в базу "Миротворец" и угроз украинских националистов. Четыре круга ада по сбору документов на легализацию в России прошла семья и уже отчаялась получить гражданство, несмотря на то, что Светлана ранее проживала в РФ. Сейчас беженцам предстоит пройти пятый круг мытарств на получение российского паспорта, где не будет отчеств, как в украинских документам, а затем пойдёт шестой круг - замены паспортов со всеми заполненными графами. И снова нужно собирать документы, оплачивать пошлины, заверять переводы документов у нотариуса. Всё вроде бы делается по закону, но какие-то эти правила нечеловеческие, чтобы так издеваться над русскими, приехавшими домой.



7 ноября в Общественной палате РФ состоялась конференция "Собирание народа в России" (её проводил по президентскому гранту "Форум переселенческих организаций"), на которой была принята резолюция с конкретными предложениями о том, как исправить позорную нынешнюю ситуацию с приёмом соотечественников.



Участники конференции считают, что все эти меры станут реальностью только тогда, когда "собиранием народа" в нашей переживающей демографический кризис стране будет заниматься не полиция (у МВД совсем другие функции), а гражданское ведомство, например: Министерство миграции и репатриации.



