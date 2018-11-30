Cмоленские губернатор и мэр вступили в публичную перепалку

Что-то неладное происходит у представителей власти, то губернатор скажет обидное в адрес своего электората, то поссорится со своим подчинённым. Не боятся уже царского ока на местах.



Один из последних скандалов произошёл в Смоленской области, где на публику был вынесен служебный спор между губернатором Алексеем Островским и мэром Владимиром Соваренко. Хозяин области в жесткой форме потребовал отставки мэра, обязанного ему своим назначением. Весь сыр-бор произошёл из-за отказа мэра передать на баланс области здания в центре города. После публикации слов губернатора об отставке, мэр города опубликовал их переписку в запрещённом в России мессенджере "Телеграмм" со всеми подробностями.



Подобные истории были в 90-х года прошлого века, например, между губернатором Приморского края Евгением Наздратенко и мэром Владивостока покойным Виктором Черепковым. Но тогда занимаемые ими должности были выборными путём всенародного голосования, и как бы краевые власти ни пытались сковырнуть Черепкова, народ его снова и снова выбирал мэром города.



Мораль же сей истории такова, что в современном мире даже без телевидения и газет невозможно скрыть ничего. Другой вывод можно сделать - чиновники высокого ранга переписываются в запрещённом государством же "Телеграмме" , что делает происходящее ещё более дискредитирующим власть вообще и показывает степень всеобщего правового нигилизма.



