СМИ в США составили рейтинг самых опасных кораблей ВМФ России

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» больше всех других российских военных кораблей пугает Соединенные Штаты. Американский журнал The National Interest (NI) поставил на первое место крейсер «Петр Великий» в рейтинге «самых смертоносных» кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России, - сообщает kp.ru.

По данным издания, этот военный корабль создан специально для «преследования и нейтрализации американских авианосцев».

На второе место американцы поставили крейсер проекта 1164 «Москва» (бывший «Слава»). По их мнению, он также «очень опасен для американских авианосных групп».

На третьей позиции - не имеющий аналогов в мире корвет «Сообразительный», который оборудован противолодочным комплексом «Пакет-НК». Эскадренный миноносец «Настойчивый», вооруженный противокорабельными ракетами П-270 «Москит», - на четвертом месте.

В ТОП-5 «самых смертоносных» кораблей» ВМФ РФ попал и тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».