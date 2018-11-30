В сеть попала видеозапись, как овца чуть не парализовала движение на МКАД

Москвичи выложили в сеть видеозапись, как баран или овца чуть не парализовали движение по Московской кольцевой автодороге (МКАД). Водитель опубликовал на Youtube запись с видеорегистратора.

Инцидент на МКАД произошел в утренние часы, когда народ спешил на работу, по служебным делам. Неожиданно перед глазами водителей появилось животное. Женщина, ехавшая с водителем на пассажирском сидении, призвала вызвать полицию.

Предположительно, овца выпала из одной из машин, идущих в потоке.

О судьбе животного неизвестно, сообщает РИА Новости.