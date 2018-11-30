Украинский ЦИК официально объявил отмену выборов из-за военного положения

В связи с объявленным военным положением Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированном на 23 декабря плебисците. На этот день были запланированы выборы мэров и депутатов в десяти украинских областях.

«Ценризбирком принял решение о прекращении избирательного процесса в объединенных территориальных общинах 10 областей, где введено военное положение», — публично заявило ведомство.