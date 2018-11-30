Как на Сахалине развивается социальный фитнес

Популярные в настоящее время скандинавская ходьба, хип-хоп танцы, йога, беговые лыжи с предоставлением необходимого инвентаря. Бесплатные занятия по интересам, в любое время года. В шаговой доступности от своего дома. Всё это не может не привлечь внимание. Основанный на бескорыстном стремлении сделать спорт повседневной привычкой людей, долгие годы проект получал развитие лишь благодаря энтузиазму его организаторов.

Руководитель и организатор проекта «Социальный фитнес» Ксения Огракова считает девизом своей жизни фразу библейского происхождения: «Дорогу осилит идущий». Непрерывное движение, саморазвитие и реализация задуманного - вот жизненные ориентиры нашей героини.









Всё началось с прогулки

- С какого времени вы начали заниматься волонтёрской деятельностью?

- Я всегда имела активную гражданскую позицию. Выбрав обучение по направлению «юриспруденция», постоянно занималась общественной работой. Это и определило дальнейшую деятельность, да и жизнь в целом. На втором курсе университета была приглашена на работу в МБУ «Центр молодёжных инициатив», где до сих пор организую городские мероприятия для молодёжи.

Приносить пользу тем, кто в ней нуждается, для меня было и остаётся важным, потому я выбрала для себя членство в благотворительном фонде «Наш город», а также стала координатором волонтёрского центра.

С июля 2013 года я запустила свой личный проект - «Социальный фитнес». И до настоящего времени он идёт беспрерывно.

- Скажите, почему именно фитнес?

- С самого детства, школьных и студенческих времён моя жизнь была связана со спортом. Это были как организованные секции, так и самостоятельные занятия. Моя семья тоже ведёт здоровый образ жизни. Мама, брат и муж – все в спорте, но по разным направлениям. Для нас это стало привычкой. Именно поэтому я сама решила попробовать проводить тренировки и начать проект.

- Какова цель проекта?

- Очень хочу, чтобы у людей, как и у меня, спорт стал неотъемлемой частью жизни. Не профессиональный спорт, а общая физкультура, она полезна для организма, и не принесёт вреда. Мне очень хочется, чтобы те направления, которые участники реализуют в проекте, стали стилем жизни людей. Нормой для любого возраста. Не чем-то сверхъестественным, а быть «в крови». А то, что все занятия абсолютно бесплатны, делает мою задачу более реализуемой.

- С чего же всё началось?

- В 2013 году я гуляла со своим другом по беговым дорожкам возле гостиницы «Санта». Наше внимание привлекал корт, который чаще всего пустовал. Лишь иногда по вечерам люди играли в волейбол. У меня появилось желание на этом месте проводить для горожан занятия типа «зарядки». Мой друг меня подержал, и познакомил с директором Школы зимних видов спорта, у которого, как оказалось, была подобная идея. Вместе мы решили проводить для жителей города бесплатные занятия фитнесом в вечернее время.

- Интересно, как именно вы смогли привлечь столько людей к проекту?

- Изначально информацию о занятиях мы разместили в СМИ, социальных сетях. На первую тренировку пришло всего около 10 человек. Однако проект сразу нашёл отклики и с каждым следующим занятием количество людей увеличивалось. К концу первого летнего сезона уже около 80 – 90 человек собиралось на одной площадке. Это не могло не радовать.

Сначала занятия походили только в летний и зимний периоды (летом – фитнес, зимой – занятия на лыжах). С 2015 года, в связи с большим интересом к проекту, по просьбе участников мы сделали занятия круглогодичными. Для этого нашли помещение в одной из школ города, где начали проводить тренировки.

Со временем развития проекта появлялось всё больше желающих тренироваться. Прислушиваясь к мнению горожан, мы стали расширять места дислокации площадок, стараясь проводить занятия в разных районах города, чтобы обеспечить доступность.

География проекта









- Какие занятия проводятся и если ли ограничения по возрасту или состоянию здоровья?

- Ограничений не имеется. Мы стараемся, чтобы каждый человек мог найти в нашем движении занятие по душе и возможностям. Люди старшего возраста предпочитают заниматься скандинавской ходьбой, более молодые – танцами, беговыми лыжами. Такие занятия как йога, растяжка подходят всем.

Тренеры всегда дают советы, как правильнее и рациональнее распределить нагрузку. Летний сезон фитнеса по традиции открывается бесплатным медицинским обследованием – тестированием органов дыхания и всех систем организма.

У нас есть много участников проекта, которыми мы по праву можем гордиться. Это те, кто раньше никогда не был знаком со спортом и в достаточно зрелом возрасте пришёл к нам для ознакомительных занятий. А сейчас эти люди уже участвуют в марафонах, занимают призовые места!

Много положительных отзывов в связи с тем, что именно благодаря проекту люди приходят к спорту. Люди боялись, пришли к нам попробовать, но остались с нами уже на долгие годы. Как говорится, «затянуло».

Внутри проекта мы проводим исследования, опросы. Динамика очень хорошая – люди видят пользу наших занятий, их результат. Стройность, подтянутость, выносливость. Состояние здоровья действительно улучшается. Более того, спорт привносит в нашу жизнь радость и хорошее настроение.

- Расскажите о географии проекта?

- Проект реализуется на четырёх площадках в городе Южно-Сахалинске, а также в планировочных районах Дальнее, Луговое. С 2018 года на Дальнем Востоке наш «Социальный фитнес» продвинулся и за пределы острова – во Владивосток, Артём, Спасск-Дальний, Уссурийск. Приморье вместе с социальным фитнесом! Проект попал в программу акселерации конкурса «Доброволец России – 2018». Есть желание развиваться дальше. Над этим сейчас ведётся работа. Задача – улучшить проект и масштабировать его на всю Россию.

- Приморский край в сахалинском проекте «Социальный фитнес», я не ослышалась?

- Именно так. В Приморский край проект перешёл по инициативе Александры Поляковой, фитнес-инструктора, проживающей в Приморье. Она захотела организовать подобные занятия в городе Владивостоке и связалась со мной. Я всё ей подробно рассказала, поделилась опытом, эффективными методами, при помощи которых возможно быстро реализовать проект, в связи с чем в достаточно короткие сроки «Социальный фитнес» был запущен и там.

На чистом энтузиазме

- Поделитесь цифрами? Можно ли подсчитать число участников проекта?

- Точные цифры, конечно, определить сложно. Но по последним данным, примерно 300 человек в месяц занимается на площадках проекта. В «пиковые» летние периоды года количество, безусловно, выше. И это только на Сахалине. Если взять вместе с Приморьем, то цифру смело можно умножить более, чем в два раза.

- Но ведь для организации занятий нужен тренерский состав?

- Тренерский состав начинался с меня. Первые три года я сама вела занятия. Сейчас – только руковожу и хожу заниматься. В настоящее время число тренеров в Южно-Сахалинске составляет 10 человек. 22 человека – команда в Приморском крае. Наши тренеры – люди, которые проявили активность и добились значительных успехов и результатов.

Мы постоянно повышаем уровень профессиональной подготовки, проводим мастер-классы, обмениваемся знаниями и никогда не стоим на месте в плане повышения мастерства. Полученные навыки применяются в ходе занятий с горожанами.

- Откроете секрет финансовой стороны реализации проекта?

- Может, это покажется удивительным, но работа тренеров все эти годы велась совершенно бесплатно. Ребята на добровольных началах вели тренировки, мотивируя это только собственным энтузиазмом. Между тем, проект набирает обороты, посещаемость площадок высокая. Понимая пользу нашего общественного движения, видя искреннюю инициативу и отдачу со стороны горожан, Правительство области и администрация города начали оказывать поддержку общественному движению в виде субсидии.

Для того, чтобы обеспечить проект необходимым оборудованием, мы систематически участвуем в грантовых конкурсах. В этом году «Социальный фитнес» вышел в финал Всероссийского конкурса «Доброволец года».

Победы в конкурсах позволили повысить квалификацию тренерского состава, приобрести необходимый для занятий инвентарь. Приобретено спортивное и музыкальное оборудование, автономные колонки вместе с головными микрофонами для площадок, где нет электричества, а также контейнеры для хранения инвентаря, в связи с чем площадки проекта обеспечены всем необходимым. Здорово, что есть такие возможности, и с их помощью проект может становиться ещё качественнее!

- Изменилась ли ваша жизнь с началом реализации проекта?

- Конечно! Колоссально изменилась. В связи с реализацией задуманного я получаю много благодарностей в свой адрес и понимаю, что приношу реальную пользу людям. Кроме того, в этом проекте я проявила себя как руководитель, что немаловажно. Это была первая большая проектная деятельность, участие в конкурсах, выход на всероссийский уровень. Бесценейший опыт, который позволит мне и дальше развивать себя в волонтёрской деятельности.

- Поделитесь своими планами на будущее?

- Продолжать развитие проекта в городе Южно-Сахалинске. Чтобы людям из года в год было всё интереснее посещать занятия. Мы не стоим на месте и вносим разнообразие. Будем и дальше участвовать в грантовых конкурсах, повышать уровень мастерства тренерского состава. Индустрия фитнеса продвигается, появляются новые технологии, направления. И хочется, чтобы все они реализовывались в рамках нашего проекта.

- Какие могли бы дать пожелания или советы?

- Часто обращаюсь к словам Виктора Цоя: «Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?». Хочется посоветовать людям перебороть внутренние опасения, комплексы и обязательно посетить наши занятия социального фитнеса. Прийти и попробовать. Сделать первый шаг. Вас ждут отзывчивые тренеры проекта, абсолютно бесплатные занятия для всех категорий желающих. Уникальная атмосфера. Окунитесь в неё вместе с нами. Уверена, вам захочется остаться и приносить пользу своему здоровью!

- Уже хочется отправиться на ваши занятия. Порекомендуйте, что необходимо принести с собой?

- Мало того, что сами тренировки абсолютно бесплатны, всё оборудование для занятий также предоставляется организаторами. Лыжи, инвентарь для силовых тренировок (гантели, усилители, латексные ленты), скакалки, гимнастические коврики будут выданы каждому. Приходите, мы вас ждём!

Указом Президента России 2018 год объявлен Годом добровольца (волонтёра). По словам В.В. Путина, именно из тысяч, миллионов искренних, душевных поступков складывается доверие, уважение, взаимная поддержка в обществе в целом. Переоценить роль волонтёров для общества вряд ли возможно. Они вносят значительный вклад в повседневную жизнь многих людей. Искреннее и бескорыстно. Создают особую доброжелательную обстановку. Атмосферу позитива и эмоционального подъема. А, самое главное, – возвращают веру в человека и духовность.

Справка

Площадки социального фитнеса:

- ул. Горная, 12, (выше Городского парка). Расписание: пн, ср и пт с 19:00. С собой иметь сменную обувь.

- спортивный зал школы №8. Расписание: пн, ср и пт с 19:00. С собой иметь сменную обувь.

- спортивный зал Кадетской школы (пер. Мартовский, 8Б). Расписание: сб и вс в 18:00. С собой иметь сменную обувь.

- пл/р Дальнее (Дом культуры по ул. Ударной). Расписание: Вс в 11:30, Пн в 20:00. Одежда спортивная, с собой иметь гимнастический коврик и гантели, сменную обувь.

Хип-Хоп танцы:

- пл/р Луговое, школа N30 (Спортивный зал, ул. Дружбы, 71). Расписание: чт в 19:00, сб в 14:00. С собой обязательна сменная обувь.

Социальная Йога:

- СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул. Горького,7/1). Расписание: вс в 08:30. С собой обязательна сменная обувь.