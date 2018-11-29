Украинское ФБР попало в секс-скандал сразу после появления

Государственное бюро расследований Украины (его называют аналогом американского ФБР) попало в грандиозный скандал. Ведомство только-только создано. О первом расследовании новая структура объявила только позавчера. Однако первым по-настоящему громким делом стало не резонансное расследование, а переплет, в который попал Александр Варченко. Он муж Ольги Варченко, первого заместителя главы украинского Госбюро расследований.

История началась с поста студентки Киевского политехнического института в социальной сети. Она написала, что Александр Варченко склоняет ее к сожительству, при этом прибегает к угрозам.

По словам девушки, их знакомство началось с ненавязчивого общения в социальной сети. Поначалу ухажер осыпал ее комплиментами и хвастался знакомствами с руководством МВД. Потом он начал требовать сексуальной близости и угрожать. В качестве доказательства студентка выложила скриншоты переписки, и отправилась в генпрокуратуру.

Александр Варченко и сам высокопоставленный силовик. Он является замначальника Департамента защиты экономики украинского МВД. Поэтому история получила огромный резонанс. Журналисты раздули невероятный скандал, который сейчас достиг своего апогея.

Однако теперь уже говорят о возможной проделке хакеров и взломе аккаунта. Сама девушка уже заявила на своей странице, что не была уверена, что ухажером был именно Александр Варченко. За него уже даже вступилась жена. Ольга Варченко заявила, что уверена в невиновности супруга и пожелала скорейшего распутывания всей истории.

Если быть объективным, история действительно неоднозначна. Все общение проходило в переписке. Пострадавшая вживую даже не видела Александра Варченко. Это могло быть обыкновенной «подставой». Украинские журналисты уже написали о том, что история могла быть борьбой за контроль над только-только созданным украинским аналогом ФБР.

А тем временем правоохранительные органы уже вышли на возможного организатора не исключено, что провокации. В рамках расследования задержан киевский политтехнолог Владимир Петров. Его обвиняют в организации громкого секс-скандала.