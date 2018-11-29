Специалист рассказал, какие консервы выбрать, чтобы не отравиться

Специалисты «Росконтроля» проверили пресервы из сельди пяти торговых марок. Таким образом, в большинстве представленных образцов были найдены различные нарушения: бактерии кишечной палочки, и т.д.

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев посоветовал, какие консервы все же следует покупать. Об этом пишет НСН.

«Наши исследования тоже подтверждают огромные проблемы и нарушения при консервировании и пресервировании рыбной продукции, особенно в той, что производится во внутренних регионах России. Радикально она отличается от той, которая произведена на судах, непосредственно в море. Но все просто: у нас такая огромная страна, что пока рыба доедет из Приморья в Москву, Тулу или Рязань, непонятно, сколько раз она размораживается – замораживается. И мы не можем уже определить, что это за рыба, где она выловлена. А это принципиальные вопросы. А система электронной сертификации «Меркурий» пока не работает», - объяснил эксперт.