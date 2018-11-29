В столице пройдет конференция «Новое поколение и телевидение будущего»
29 ноября 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
30 ноября в Москве в зале московского кинотеатра «Звезда» ожидается конференция «Новое поколение и телевидение будущего».
Так, сперва пройдет мастер-класс Ильи Белова, главного режиссёра телеканала «Пятница» и фильмов «Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель» и «Бедные люди. Кабаковы», пишет ОТР.
После чего, состоится второй мастер-класс медиаменеджера, эксперта игровой индустрии, продюсера Youtube-шоу «Парфенон», Ильи Овчаренко.
И только к вечеру, в 19.00 ожидается начало дискуссии.