В столице пройдет конференция «Новое поколение и телевидение будущего»

30 ноября в Москве в зале московского кинотеатра «Звезда» ожидается конференция «Новое поколение и телевидение будущего».

Так, сперва пройдет мастер-класс Ильи Белова, главного режиссёра телеканала «Пятница» и фильмов «Бродский не поэт», «Саша Соколов. Последний русский писатель» и «Бедные люди. Кабаковы», пишет ОТР.

После чего, состоится второй мастер-класс медиаменеджера, эксперта игровой индустрии, продюсера Youtube-шоу «Парфенон», Ильи Овчаренко.

И только к вечеру, в 19.00 ожидается начало дискуссии.