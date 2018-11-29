//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- СМИ: киевские врачи издевались над солисткой "Фристайла"
- Шепелев со своей новой любовью вышел в свет
- Почему Россия опять проиграла Евровидение? Дочь олигарха и ожидаемый результат
- Светлана Бондарчук ответила цитатой на слухи о новом романе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке
29 ноября 2018, 19:38 [ «Аргументы Недели» ]
Более 73% россиян выступили "за" идею введения безусловного базового дохода. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). Россия заняла второе место в Европе после Литвы по уровню поддержки идеи введения государственных выплат каждому гражданину.
Так, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, почему большинство европейцев не поддерживают это предложение. Об этом сообщает НСН.
«В ЕС были попытки поставить вопрос о безусловном базовом доходе, но общество настроено более критично, чем в России. И причины тому просты — этот доход предполагается как замена социальных гарантий. То есть пособий по безработице, по переучиванию людей в новой профессии, субсидий при оплате жилья. В России ничего этого нет, в Литве тоже», — отметил Колташов.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Спорт
//В мире
В СФ прокомментировали намерение Украины попросить закрыть Босфорский пролив
//В мире
СМИ: Франция и Германия выступили против расширения санкций в отношении РФ
//Новости МирТесен
//Общество
После раскола официальный Киев запустил руки в ценности Киево-Печерской лавры
//Политика
//Новости партнеров
//Криминал
В Краснодаре мужчина открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии
//Общество
Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке
//Политика
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
СБУ оговорилось и рассекретило цели шпионажа после вторжения кораблей ВМСУ
//Общество
СБУ рассказали о шести видах насилия над задержанными украинскими моряками
//Политика
//Общество
Депутат порекомендовал русским учительницам найти себе богатых мужиков
//Политика
Матвиенко рассказала, как Россия реагирует на военное положение на Украине
//Общество
Почему Алексей Чалый пробрался на форум ОНФ под видом журналиста
//В мире
В СБУ сообщили об участии своих экс-сотрудников в задержании украинских военных
//Общество
//Наука
Найденное полвека назад кольцо оказалось перстнем Понтия Пилата
//В мире
//Наука
//В мире
В Крыму на границе с Украиной развернули четвертый дивизион С-400
//В мире
Пресса раскусила план Порошенко по удержанию власти с помощью военного положения
//Общество
Задержанный за вторжение в РФ украинский моряк потребовал переводчика
Грузовик и маршрутное такси столкнулись в Москве, есть пострадавшие