Эксперт объяснил, почему россияне мечтают о социальной поддержке

Более 73% россиян выступили "за" идею введения безусловного базового дохода. Таковы данные доклада, подготовленного в рамках проекта European Social Survey (ESS). Россия заняла второе место в Европе после Литвы по уровню поддержки идеи введения государственных выплат каждому гражданину.

Так, руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал, почему большинство европейцев не поддерживают это предложение. Об этом сообщает НСН.

«В ЕС были попытки поставить вопрос о безусловном базовом доходе, но общество настроено более критично, чем в России. И причины тому просты — этот доход предполагается как замена социальных гарантий. То есть пособий по безработице, по переучиванию людей в новой профессии, субсидий при оплате жилья. В России ничего этого нет, в Литве тоже», — отметил Колташов.