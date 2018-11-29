Владислава Рослякова, керченского стрелка, могли кремировать в Новороссийске

С большой долей вероятности Владислава РОСЛЯКОВА, устроившего стрельбу в политехническом колледже Керчи, кремировали не в Крыму, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили в единственном на весь полуостров предприятии, оказывающем подобные услуги – в крематории, располагающемся в селе Красная Зорька Симферопольского района.

«В Крыму только один крематорий, а во всей Российской Федерации их много. У нас точно не кремировали. И я думаю, что если и кремировали, то, скорее всего, в Новороссийске где-то, туда ближе везти, - пояснили изданию ForPost в крематории Крыма. - У нас нет информации о том, где его кремировали».

А в Керченском комбинате благоустройства журналистам в свою очередь сообщили, что урна с прахом РОСЛЯКОВА и вовсе не захоранивалась на территории Керчи. Как оказалось, на кладбищах этого крымского города очень давно не проводилось церемонии захоронения урн с прахом. На предприятии акцентировали внимание на том, что такие захоронения в Керчи проводятся очень редко, поскольку в городе нет крематория. И если бы что-то подобное произошло две недели назад, в комбинате об этом бы точно знали.

Напомним, днем 17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Сначала СК возбудил уголовное дело по статье «теракт», но после переквалифицировал на статью «убийство двух и более лиц общеопасным способом». Подозреваемый – 18-летний студент колледжа – был найден мертвым в библиотеке. Он совершил самоубийство. По последней информации, при нападении погиб 21 человек, еще 67 пострадали. Из них более 50 попали в медучреждения.