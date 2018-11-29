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Украинских военных моряков, получивших ранения, уже выписали
29 ноября 2018, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]
Троих украинских военных моряков, получивших ранения при задержании судов ВМС из-за незаконного пересечения госграницы, уже выписали, пишут «Аргументы недели-Крым».
Они лежали в Керченской городской больнице №1. «Их уже нет, выписали», – сказали ТАСС в медучреждении.
Также известно, что военных переведут в следственный изолятор в Симферополь, где находятся остальные задержанные. По словам крымского омбудсмена Людмилы ЛУБИНОЙ, в СИЗО они находятся в отремонтированном блоке, где ранее содержались несовершеннолетние. Она собирается посетить украинских моряков в понедельник.
Напомним, 25 ноября при прохождении Керчь-Еникальского судоходного канала, связывающего Черное и Азовское моря, произошел конфликт между военно-морскими силами Украины и России. Корабли Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» совершали опасные маневры и не подчинялись требованиям РФ остановиться, поэтому были задержаны. В процессе пограничники применили оружие, трое украинских моряков были ранены. В целях безопасности Керчь-Еникальский канал на сутки был закрыт для прохода гражданских судов.
В свою очередь в ВМС Украины заявили об открыто агрессивных действиях российских пограничников, которые на судах «Соболь», «Дон» и «Мангуст» вместе с малым противолодочным кораблем «Суздалец» отправились наперерез украинским кораблям, протаранив буксир «Яны Капу». По их версии, переход в мариупольский порт на Азовском море был плановым, и о намерении его совершить информация поступила заранее, согласно всем нормам международного права.
После инцидента в Украине ввели военное положение на территории 10 приграничных областей страны с 28 ноября по 27 декабря.
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