СБУ оговорилось и рассекретило цели шпионажа после вторжения кораблей ВМСУ

«Исходя из контекста заявления замглавы СБУ украинские спецслужбы пытаются получить данные на членов экипажей пограничных кораблей, которые участвовали в задержании кораблей ВМСУ», — так прокомментировал корреспонденту АН публичное выступление эти слова публичного выступления заместителя главы СБУ Олега Фролова действующий сотрудник российских спецслужб.

Замглавы СБУ только что выступил с заявлением в контексте инфоповода о задержании российскими пограничниками корабельной группы ВМСУ, которая вторглась в воскресенье на территорию РФ. Моряки и суда были задержаны. Сейчас идет суд.

Параллельно с развитием событий в России СБУ продуцирует собственные инфоповоды. Служба безопасности Украины занялась собственным расследованием.

«Служба принимает исчерпывающие меры для установления всех пограничников ФСБ, российских военных, морских и воздушных сил Минобороны РФ причастных к нападению на украинских моряков», — заявил замглавы СБУ: «Сейчас продолжается проверка информации о них полученной нашими сотрудниками из разных источников».

Эти слова замглавного сбушника и прокомментировал корреспонденту АН действующий сотрудник российских спецслужб.

«По сути Фролов подтвердил предположение, что после инцидента СБУ начало предпринимать активные действия по сбору информации об экипажах кораблей пограничных судов, участвовавших в задержании», — было пояснено корреспонденту АН: «Это хороший сигнал для нашей военной контрразведки. Теперь с 90% вероятностью можно спрогнозировать интерес украинских спецслужб к личным делам пограничников. Возможно, даже СБУ начнет прессинг собственных кротов, которых будут заставлять всеми правдами-неправдами добыть интересующую их информацию. И значит велика вероятность, что агенты украинских спецслужб попадутся на поиске интересующей СБУ информации».