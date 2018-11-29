СБУ рассказали о шести видах насилия над задержанными украинскими моряками

Пафосно и безапелляционно украинские спецслужбы заявили о «новых безоговорочных доказательствах агрессивного вооруженного нападения на корабли ВМСУ» в Керченском проливе. С соответствующим заявлением выступил замглавы СБУ Олег Фролов. Его ведомство сообщило о радиоперехвате переговоров экипажей самолета СУ-30 и вертолета Ка-52, которые участвовали в операции по задержанию украинских военных кораблей.

«Украинские военнослужащие подверглись шести различных видам нападения», — подчеркнул замглавного по СБУ (цитата неточная, так как Фролов перемешал фантазии и выдумки с фактурой. Из его слов пришлось удалить истерию про агрессию).

Украинские спецслужбы сообщили, что по Су-30 выпустил две ракеты по украинским кораблям. Столько же ракет отстрелял вертолет. Кроме того, бронекатера были обстреляны из крупнокалиберного корабельного вооружения.

Судя по всему, изучив фотографии в интернете, где видны следы попадания, спецслужбы сделали вывод, что огонь велся непосредственно по рубке, где находились моряки. Обстрел украинские спецслужбы квалифицировали как третий вид насилия. Четвертым видом стал таран буксира «Яны Капу». Пятым — штурм при захвате. Шестой вид насилия по версии спецслужб — физическое, морально-психологические давление и арест двадцати четырех моряков.

Сообщить своей аудитории о седьмом виде насилия, коим был преступный приказ официального Киева о совершении провокации и демонстративном вторжении на военных кораблях на территорию РФ, замглавы СБУ не удосужился.