Диетолог рассказала о важности воды для человеческого организма

Врачи советуют людям, работающим в офисе, соблюдать правильный питьевой режим из-за сухого воздуха в отопительный сезон. По словам экспертов, в день нужно употреблять около 2,5 литров воды.

«Вода – это важная составляющая нашей жизни. Человеческий организм на 75% состоит из воды. Вода поддерживает жизнеспособность, являясь растворителем всех биологически активных компонентов, пропускает их в клетки нашего организма и выводит из клеток продукты распада. Мы должны поддерживать водный ресурс с целью обеспечения всеми необходимыми жизненно важными компонентами. Недостаток воды приводит не только к снижению метаболических процессов, но и к накоплению продуктов обмена, к отравлению организма, интоксикации», - отметила кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева. Об этом сообщает НСН.

Также, как передает Ридус, эксперты из Финляндии пришли к выводу, что можно избежать инсульта с помощью сауны. Оказалось, что на тех людей, которые посещали сауну 3—7 раз в неделю, приходилось меньше трех смертей в год.