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Депутат порекомендовал русским учительницам найти себе богатых мужиков

29 ноября 2018, 17:09 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат порекомендовал русским учительницам найти себе богатых мужиков

В последнее время российские чиновники и народные избранники превосходят сами себя по глубине мыслей и неординарности высказываний. На встрече с педагогами Свердловской области, посвященной снижению уровня зарплат учителей региона из-за экономического кризиса, ректор Уральского горного госуниверситета, депутат Госдумы Екатеринбурга и сопредседатель «Общероссийского народного фронта» Николай Косарев выдал оригинальный рецепт борьбы с бедностью.

Правда подходит он только самой прекрасной половине человечества. «Найдите богатого мужика и не думайте о зарплатах», - посоветовал он женщинам-учителям, сообщает местный портал «66.ru». Жаль, что уральские педагоги не спросили самого умного депутата, как именно всем женщинам найти себе по богатому мужику?

Издание «СПИД-Инфо» обратилось к статистике. На сегодняшний день в России:

– 110 олигархов – долларовых миллиардеров, которые владеют 35 % всей собственности в стране;
– 82 тысячи долларовых миллионеров;
– 472 тысячи человек с доходом выше миллиона рублей в год, так называемые рублевые миллионеры;

Даже если эти цифры увеличить вдвое, с учетом того, что данные статистики не очень точны, да и свои доходы не все предпочитают официально декларировать, получается, что в стране  не более миллиона мужчин, доходы которых превышают 100 тысяч рублей в месяц. А всего у нас мужчин – 70 миллионов. И не факт, что этот один из семидесяти – окажется порядочным, здоровым, свободным и вообще любит именно женщин.

Так что совет депутата, явно, не способен решить проблему низких зарплат российских учителей. Интересно, а более продуктивные мысли у представителя законодательной власти имеются? Кстати, это не первое публичное высказывание депутата, наделавшее много шума. Многие легко могут вспомнить его слова о недоношенных младенцах и инсультниках, которых спасать не нужно, поскольку это создает лишнюю нагрузку на государство.

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