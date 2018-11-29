Он известен как народный мэр и один из крупнейших Его заметили на проходящем форуме «Народного фронта» на галерке. Об этом сообщил севастопольский телеграмм-канал, специализирующийся на севастопольских инсайдах, который опубликовал фото олигарха.

«МолнЕя! Чалый аккредитовался на форуме ОНФ как журналист НТС!» (авторская орфография сохранена). Оно было опубликовано спустя час после обнародования фото с олигархом на галерке.

В Севастополе Чалый известен как спонсор телеканала НТС. В последнее время он сильно закусился с губернатором города Дмитрием Овсянниковым. После череды скандалов, конфликт пришлось разруливать Москве. На днях в городе был разыгран целый спектакль, в котором Чалый публично предложил четвертовать себя на главной площади Севастополя. Это был ответ на выступление заместителя губерантора в местном парламенте, который отпустил ряд шпилек в адрес Чалого.

«Если Чалый, действительно, аккредитован как журналист — это может говорить о том, что он попал в опалу», — пояснил корреспонденту АН инсайдер внутренней севастопольской политики: «Вообще, ходили слухи, что Чалый заигрался и в Москве ему закрыли доступ в кабинеты. Но подтверждений этому не было. По идее он туда мог поехать как делегат, или приглашенный гость. Как никак владелец крупной компании, работающей по всему миру. Если он на мероприятии, действительно, был как представитель телекомпании, это очень странно».