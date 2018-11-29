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В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана
29 ноября 2018, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]
В связи с введением в Новороссийске режима ЧС из-за урагана в городских школах отменены занятия – там организованы и готовы к приему людей эвакуационные пункты, сообщила горадминистрация.
Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске с 13.00 часов 29 ноября в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду. В детских садах и школах города отменены занятия.
«В школах города организованы эвакуационные пункты. Они полностью готовы к приему людей. По поручению главы города эвакопункты обеспечены всем необходимым», - сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.
Во вторник, 27 ноября, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды, вызванном похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Приостановлена работа Керченской паромной переправы. В районе Керченского пролива ожидается сильный шторм, возможно обледенение судов. Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщает РИА Новости.
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