В Новороссийске введен режим ЧС из-за урагана

В связи с введением в Новороссийске режима ЧС из-за урагана в городских школах отменены занятия – там организованы и готовы к приему людей эвакуационные пункты, сообщила горадминистрация. В Керченском проливе ожидается сильный шторм

Режим чрезвычайной ситуации введен в Новороссийске с 13.00 часов 29 ноября в связи с усилением ветра до 38 метров в секунду. В детских садах и школах города отменены занятия.

«В школах города организованы эвакуационные пункты. Они полностью готовы к приему людей. По поручению главы города эвакопункты обеспечены всем необходимым», - сообщила сегодня пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 27 ноября, ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды, вызванном похолоданием, усилением ветра и обильными осадками. Приостановлена работа Керченской паромной переправы. В районе Керченского пролива ожидается сильный шторм, возможно обледенение судов. Спасательные службы приведены в состояние повышенной готовности, сообщает РИА Новости.