Радио Адонеж: «Одного фейспалма мало»

Канал «Радио Адонеж» существует на всех русскоязычных онлайн-платформах. Его авторы ежедневно собирают абсурдные новости со всего мира, как сами шутят, под редакцией призрака Даниила Хармса. Мы поговорили с ведущими канала о настоящем и будущем проекта.

Как появился «Адонеж»?

В 2012 году по долгу службы я следил за новостной лентой и скидывал забавные (на мой взгляд) истории коллегам. После очередной статьи, кажется про диких животных, которые стали воровать ноги с кладбища, меня попросили больше ничего не присылать. Пришлось создать твиттер-аккаунт.

С тех пор публикации подобных новостей стали общим местом, на некоторых популярных новостных сайтах на них приходится до половины контента. Мы стараемся выдерживать наш стиль. Читателям это нравится.

Недавно один из подписчиков написал: «Когда я подписывался на «Радио Адонеж», он был такой один. Теперь все новости такие. Может, если я отпишусь, полегчает?»

На что вы ориентируетесь, выбирая истории?

Наверное, проще сказать на что мы не ориентируемся. Не привлекает чернуха, что пользователи не всегда понимают. Не привлекают рассказы о том, как на Руси жить нехорошо – это часто можно увидеть у конкурентов, а ФБК даже создал по подобному принципу проект «Левиафан» в своё время. Нас не интересуют антирелигиозные публикации, «Адонеж» - это игра слов, а аватар сообщества – иллюстрация, но не более того.

Хочется, чтобы у любителей черного юмора, у тех, кто способен увидеть смешное в абсурдном, был ресурс, где они могли бы обмениваться историями.

Наш девиз для выбора историй: «одного фейспалма мало», а цель в том, чтобы после прочтения историй Ваше настроение улучшилось.

А какие каналы читает ваша редакция?

Конечно, конкурентов! Наиболее известным из них является Breaking Mad. Пользуясь случаем, хотим высказать свой респект его основательнице Залине: мы с большим уважением относимся к Залине и тому, что она делает, в том числе, к продвижению феминистской повестки.

Что в будущем?

В ближайшее время «Адонеж» превратится из авторского канала в многопользовательское сообщество, где каждый сможет максимально просто предлагать свои истории.