Как сообщили в областном ГСУ СКР, в Электростали полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры.

«Полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», - сообщили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.