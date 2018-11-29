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В Электростали полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры
29 ноября 2018, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщили в областном ГСУ СКР, в Электростали полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры.
«Полицейский, находясь в здании городской прокуратуры, имея в руках нож, совершил нападение на сотрудника прокуратуры. Однако его преступные действия были пресечены коллегами потерпевшего», - сообщили в ведомстве. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.
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