Капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук заявил, что недостаточно владеет русским языком. Требование предоставить переводчика подсудимый выдвинул прямо во время судебного заседания. Об этом сообщил адвокат Эдем Смедляев, который представляет его интересы.

Требования Мельничука были удовлетворены. Переводчик был ему предоставлен. Такую процедуру предусматривает действующее российское законодательство.

Первое судебное заседание по нему, как и по другим украинским морякам уже состоялось. По его результатам суд арестовал задержанных за вторжение на территорию РФ на два месяца.