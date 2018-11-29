Запрещенные вещества нашли у водителя иномарки на трассе в Подмосковье

Как передает пресс-служба областного главка МВД, около трех килограммов синтетических наркотиков нашли полицейские в покрышке иномарки на трассе «Волга-1» в Московской области.

«В покрышке запасного колеса было обнаружено вещество растительного происхождения, а также порошкообразные и гранулированные вещества белого и синего цветов, которые были расфасованы в 16 пакетов. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическими средствами, так называемыми спайсом и «солью», общей массой более трех килограммов», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

В Братске полицейские поймали человека, который распространял гашиш. Об этом сообщает Телеинформ. Ранее мужчина уже был судим.

Также поезд «Москва-Кишинев» насмерть сбил 49-летнюю женщину в районе платформы «Крекшино» Киевского направления МЖД, передает НСН с ссылкой на Агентство «Москва».