После раскола официальный Киев запустил руки в ценности Киево-Печерской лавры

Первый за 30 лет учет святынь Киево-Печерской лавры. Его решило провести Министерство культуры Украины. Ведомство инициировало создание специальной комиссии. В нее вошли сотрудники украинского минкульта и национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

Вопрос осуществления проверки был обговорен с Украинской православной церковью. Она выступила с публичным сообщением, в котором раскрыла некоторые детали проверки: «Наместник лавры митрополит Павел обсудил с членами комиссии процедуру проверки наличия ценностей, проверку наличия мощей в Ближних и Дальних пещерах лавры».

Обещается, что выемка ценностей будет происходить под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. При этом уточняется, что обзор алтарных помещений будет осуществлен исключительно мужчинами. По церковным канонам женщины не могут войти в алтарь.