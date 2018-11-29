Сегодня стало известно, что российским автомобилистам позволили не устанавливать знак "Шипы" на свои машины. Соответствующее постановление было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Документ об отмене обязанности устанавливать знак "Шипы" к настоящему моменту опубликован на официальном сайте правительства России.

Напомним, ранее автовладельцам было запрещено ездить на машине с шипованной резиной без такого знака. В МВД впоследствии отметили, что это требование полностью утратило свою актуальность, а позже данную позицию поддержали и согласовали все профильные ведомства.