Москва и бизнес: союз, построенный на доверии

Основным драйвером роста экономики является развитие крупных агломераций. Это подтверждается не только мировыми тенденциями, но и общероссийскими трендами. Яркий пример – Москва последних лет. Более 12 миллионов жителей столицы генерируют 26 % ВВП страны. При этом Москва является регионом-донором федерального бюджета и внебюджетных фондов, опровергая расхожее мнение, что столица высасывает ресурсы из остальных субъектов федерации. Ежегодные отчисления превышают 1 трлн рублей. Это составляет более 15% от налоговых доходов бюджетной системы России.

Столица также успешно конкурирует на мировой арене. За последние семь лет Москва усилила свои позиции в списке самых привлекательных городов мира для инвестиций, заняв в 2017 году 5 место среди европейских городов по привлекательности для прямых иностранных инвестиций согласно рейтингу FT. С 2010 года объём прямых инвестиций вырос на 76,6%, превысив 1972,3 млрд руб. в 2017 году. Экономика Московской агломерации – одна из крупнейших в мире наравне с Нью-Йорком, Лондоном, Сеулом и Парижем. А в 2017 году PWC в своем первом рейтинге глобальных агломераций поставил Москву на второе место после Пекина.

В чем секрет успеха? В последовательной политике наращивания и реализации своего потенциала, даже в непростых внешнеполитических условиях. Всё началось с приходом мэра Собянина восемь лет назад. Новая команда задала новую стратегическую цель развития Москвы – войти в топ глобальных городов мира. Это означало полный перезапуск всей системы управления: среды, инфраструктуры и ресурсов, которые бы отвечали запросам и стандартам международного сообщества. Город начал активно вкладывать в инфраструктуру для инвестиций, улучшать инвестиционный климат, проводить либеральную законодательную политику для бизнеса, привлекать лучших специалистов мира, осуществлять стратегическое планирование, основываясь на собственных ресурсах.

Что предлагает Москва бизнесу?

Сложно не отметить привлекательность рынка Москвы. Вот лишь некоторые показатели по ключевым направлениям развития города за последние годы:

• Потребление: Москва занимает 3 место среди городов Европы и входит в двадцатку крупнейших потребительских рынков мира,

• Недвижимость: минимальная доходность офисов в Москве составляет 9-10%, в то время как в ведущих европейских городах – 3-5%.

• Бизнес: более 60% крупнейших международных компаний имеют представительства в Москве, что ставит город в двадцатку мировых бизнес хабов (в Париже 56%), а за 5 лет количество бизнесов выросло в 1,5 раза,

• Финансы: Московская биржа – крупнейшая в СНГ, Центральной и Восточной Европе,

• Технологии: Город впервые вошел в ТОП-7 самых умных городов планеты по версии The Intelligent Community Forum.

Правительство города начало внедрять законодательную политику по созданию особых экономических условий для всех бизнес-агентов, а Московское агентство управления инвестициями разработало удобную платформу для взаимодействия инвесторов –Инвестиционный портал Москвы.

Инвестиционный портал – это удобная площадка, которая позволяет потенциальным инвесторам и предпринимателям разного уровня получить максимально исчерпывающую информацию о возможностях развития бизнеса в Москве. Портал включает витрину городских торгов, возможность подачи заявки на получение льгот, инвестиционную карту Москвы, подробную справочную информацию о процедурах открытия бизнеса и иную полезную информацию. Эта площадка является хорошим примером открытости города для бизнеса.

Кроме того, в Москве созданы многочисленные налоговые и финансовые стимулы бизнесу, в том числе произошло внедрение патентной системы налогообложения (ПСН).

Бизнес положительно отреагировал на инициативы. Количество индивидуальных предпринимателей с 2010 года увеличилось более чем на 90%. Сегодня в Москве насчитывается около 800 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают занятость 2,4 млн жителей столицы.

По словам заместителя мэра, руководителя департамента экономической̆ политики и развития города Москвы Владимира Ефимова, только в первом полугодии 2017 года было приобретено 57 тысяч патентов на сумму 4,6 миллиарда рублей.

Рост популярности патентов обусловлен в первую очередь простотой и удобством его получения. «Предприниматели, сравнивая различные налоговые режимы, все чаще приходят к выводу, что патент — это еще и выгодно: его стоимость составляет 6% от потенциально возможного дохода. На сегодня это самая низкая налоговая ставка для индивидуальных предпринимателей», — комментирует ситуацию Владимир Ефимов.

Потенциал развития у Москвы сегодня огромный. Москва один из самых перспективных мегаполисов мира. Во многом это достигнуто благодаря доверительным отношением между властью и бизнесом. Эксперты считают, что в ближайшие 15-20 лет город будет стремительно нагонять по всем параметрам такие города, как Париж, Нью-Йорк, Лондон. Город привлекателен и открыт для инвесторов и предпринимателей, и сегодня у каждого есть возможность вскочить в новый высокоскоростной поезд российского производства, который везет своих пассажиров к успеху.